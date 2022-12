’Verbod op miniflesjes hard nodig’

Je kunt ook smalend zeggen dat er een bureaucratie wordt opgetuigd. Maar laten we ons niet vergissen in de omvang en de gevolgen van het afval.

Hier is eindelijk een politicus die niet droomt en niet om het afvalprobleem en de vervuiling van ons leefmilieu heenloopt. Hij probeert de zaak aan te pakken. De verpakkingsindustrie heeft de afgelopen decennia een gigantische groei doorgemaakt. Niemand die daar om gevraagd heeft.

De ongebreidelde stroom verpakkingen die op de consument wordt afgezonden kan aan banden worden gelegd. Dit is hard nodig, want we komen om in ons eigen afval.

De maatschappelijk kosten van afval, zowel in financiële zin als in de vorm van aantasting van ons leefmilieu zijn gigantisch. Hiermee worden de vissers op de Noordzee niet de voet dwars gezet (“Wat u zegt” 7:00 uur)

Onze vissers op de Noordzee kunnen de aanpak van Timmermans toejuichen, de dreiging van een verdergaande aantasting van de kwaliteit van hun viswater – en van ons voedsel - wordt verminderd.

Ab Verheul