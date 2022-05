Brief 1: ’Goed dat bonus is weggestemd’

Want Philips verkeert in een crisis, de beurswaarde is bijna gehalveerd en de terugroepactie voor slaapapneu-apparaten kost een slordige 900 miljoen euro. Terwijl al in een veel eerder stadium duidelijk was dat er problemen waren met deze apparaten, maar dit onder de pet werd gehouden. Als je daar bij optelt dat er nog nieuwe te verwachten terugroepacties en tegenvallers aankomen, is die bonus ridicuul. Loon naar prestatie of werken, daar zal topman Van Houten zich vast in herkennen!

Bas Overmars, Amsterdam

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: