Wie de schoen past…

Dat is op zich eigenlijk al best lang, gegeven mijn kortademigheid, mijn pijn op de borst, de beperkingen die ik bij elke inspanning ervaar. Maandag consult met de cardioloog. ‘Er is geen operatieplanning te geven, vanwege corona. Thoraxchirurgie LUMC heeft maar 2 ic-bedden per dag ter beschikking.’

Who is to blame? Ikzelf in elk geval niet. Van mijn 17e tot en met mijn huidige 69e heb ik bewust goed voor mijzelf gezorgd. BMI van 23, uitstekende lichamelijke en mentale conditie. Mijn ’lijf’ heeft mij veel gebracht. Mijn hele werkzame leven ben ik tegen ’marktwerking in de zorg’ geweest, zowel in mijn beroep als in het stemlokaal. Bij wie kan ik terecht met mijn verwijt? Bij de achterliggende kabinetten die de gezondheidszorg als kostenpost behandelden? Die werken in de zorg wat betreft werkdruk en salariëring onaantrekkelijk hebben gemaakt? De zorgverzekeraars die gulzig meegingen in het ‘marktdenken’ en weigeren om rigoureus te kiezen voor ‘zinnige zorg’, waardoor miljarden euro’s elk jaar verdampen in niet-effectieve zorg? De artsen en paramedici die daarin meegingen?

Medeburgers die ‘gezond leven’ aan hun laars lappen en nu de ic’s bezetten met procentueel hoge obesitascijfers? Wappies die als rattenvangers de onwetenden in de val van anti-vax lokken? De praatprogramma’s die elke mening een forum boden? De beleidsmakers die niet al in april 2020 verschillende scenario’s ontworpen, getest en geoefend hebben voor het moment dat er een vaccin beschikbaar zou zijn? De planners die in april verzuimd hebben om alvast fabrieken te gaan bouwen voor het grootschalig produceren van vaccin? De GGD’s die niet al in april geanticipeerd en geoefend hebben op het twee keer vaccineren van 17 miljoen Nederlanders? Anti-lockdown demonstranten die kostbare inzet van politie en hulpdiensten noodzakelijk maken? Al die mensen die een eigen redenering hadden om zich niet aan de regels te houden? De relschoppers en de vandalen die voor talloze tonnen schade veroorzaken, gemeenschapsgeld dat niet aan betere doelen zoals meer ic-bedden besteed kan worden?

Wie de schoen past, gaat mij niet helpen. Ik wacht mijn beurt af, vol vertrouwen in en respect voor mijn (ex-)collega’s die de triage moeten doen en daarna verantwoordelijk zijn voor mijn verpleging. En op 17 maart met hart (hopelijk gerepareerd) en ziel stemmen!

Ludo Grégoire, Leiden.