Brief 2 ’Politici komen overal mee weg’

Iemand moet toch eerder hebben gezien dat ze niet deugt en een voorbeeld is dat je in de politiek overal mee wegkomt. Mits je achterban van hetzelfde niveau is, uiteraard. Het is tevens een bevestiging dat deze linkse gemeente niet over een integriteitsfunctionaris beschikt en dat ook de accountantsdienst niet deugt. Maar dat wisten we al door eerdere schandalen.

L.J.J. Dorrestijn

