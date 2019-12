Sportverkiezing: waardevol of onzinnig?

Ze ontbreken omdat ze vinden dat de jury met de sportverkiezingen appels met peren vergelijkt.

Oud-toptennisser John van Lottum is het met hen eens; hij ziet het sportgala vooral als een feestje voor olympische sporters. Oud-hockeyinternational Jacques Brinkman is het niet met hem eens. Hij beklemtoont dat het gala een grote waarde heeft voor sportend en sportminnend Nederland.

Dan rest de vraag: wat vind jij? Is het prima om appels met peren te vergelijken of moeten we maar ermee stoppen? Praat mee en reageer onderaan dit artikel.