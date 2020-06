’Wij zwijgen nooit’ als krachtig tegengeluid

De aanslag op De Telegraaf, komende week exact twee jaar geleden, liet diepe sporen na. In materieel opzicht was het exploderen van een auto vol jerrycans benzine tegen de voorpui verwoestend. Erger nog waren de gevolgen voor de medewerkers die zich die nacht in het gebouw bevonden. Een beveiliger stond slechts een paar meter van de plek waar de auto de glazen gevel ramde. Een aan de buitenkant onzichtbare stalen balk voorkwam dat het voertuig ín de hal tot ontploffing kwam.