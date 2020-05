’Twijfel over ernst coronavirus’

Je voelt je al gauw als overdreven gezien als je met handschoenen en mondkapje rondloopt, zeker met warmer weer. De twijfel bij de mensen die we spreken gaat over het eigenlijk geringe aantal slachtoffers tegenover de economische gevolgen. Wordt er met een kanon op een mug geschoten? Uiteraard zijn we voorzichtig, vooral wegens alle doemwaarschuwingen, maar als dit een virus is dat in golven gaat terugkomen, ben je misschien niet nu, maar wel straks aan de beurt. En als dit virus, net als griepvirussen, gaat muteren dan is er geen ontkomen aan en krijgen we, ondanks evt. vaccinaties, elk jaar een coronagolf over ons heen, die hopelijk minder erg wordt als veel mensen afweerstoffen hebben ontwikkeld. Dat lijkt me geen ondenkbare situatie.

Dit in overweging nemend, lijkt me dat het stilleggen van de economie een onevenredige maatregel is die over de hele wereld in paniek is genomen. Die twijfel neemt, gezien de snel stijgende werkloosheid en faillissementen, wel behoorlijk toe. Zijn we allemaal gek geworden of is dit werkelijk een virus dat de mensheid bedreigt? Die mensheid kan wel een tandje minder en virussen zullen altijd blijven toeslaan, want ook die evolueren mee. Daar zullen we gewoon mee moeten leven.

A.W. de Haas, Niedorp