’Problemen met DigiD zorgelijk’

Je kunt niet inloggen of je wordt eruit gegooid. En dat alles ondanks een steeds verdere capaciteitsuitbreiding van DigiD door de overheid, volgens de verantwoordelijke personen. Veel kwalijker is het, dat door deze overbelasting van DigiD je in de eerste week van maart ook niet kunt inloggen bij je zorgverzekeraar, je pensioenbeheerder of de site van jouw gemeente om daar zaken te regelen. Kortom, Nederland ligt een week lang digitaal plat, omdat men al deze bovenstaande diensten aanbiedt via een veel te beperkt platvorm (DigiD). Ik verwacht dat, zonder ingrijpende maatregelen, DigiD over een paar jaar, wanneer de nieuwe pensioenregeling ingaat, mogelijk zelfs een paar maanden plat gaat, omdat iedereen dan zijn "persoonlijk pensioenoverzicht" wil gaan inzien. Medewerkers van de Belastingdienst, Zorgverzeraars, CBR, UWV, Gemeenteambtenaren enz. kunnen dan beter een maand met verlof gaan. Digitaal Nederland ligt dan toch plat.

Peter de Mos, Wateringen