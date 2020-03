Brief 3: ’Overheid en RIVM spelen met levens’

Denkt men in Den Haag: als we het tot die tijd nog weten te rekken om niet op slot te gaan, is de economische schade het meest beperkt, want rond die tijd is half Nederland toch uit de running...?

De overheid en het RIVM spelen met levens. Als er nu al in een ziekenhuis in Brabant nauwelijks mondkapjes meer zijn... terwijl de epidemie pas begint. Onze halfslachtige aanpak - ’de cultuur in Brabant is niet om op slot te gaan’ - verbaast Italië en China. Terecht? Denken wij het met onzearrogantie beter te weten dan die landen?

Ik eis meer maatregelen. Dan maar even 4 weken geen school en ’op voorhand’ economische schade. Wat zijn die 4 weken nu op een mensenleven? De halfslachtige aanpak is vooral een economisch beredeneerde keuze en gaat ook over de rug heen van de zorgmedewerkers die dit moeten opvangen als dat al lukt.

Brigitte Brinkel, Soest

