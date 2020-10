Brief 2: ’Zo verdoezelt Erdogan eigen politiek van onderdrukking’

Blijkbaar heeft Erdogan het nodig om zich af te zetten tegen ’het vrije woord’ en tegen de bestrijding van moslimterrorisme. Waarschijnlijk om zijn eigen onderdrukking van vrije pers en woord te verdoezelen.

Ook kiest hij ervoor om het moslimextremisme niet te veroordelen; het moslimextremisme waar hij handig gebruik van maakt om zijn eigen politiek van onderdrukking van niet alleen pers maar ook onder andere van vrouwen te versterken. Dat een aantal landen in het Midden-Oosten hem volgt, geeft aan dat ze daar hetzelfde over denken.

Gezien dit alles ben ik het eens hen die zich uitspreken om het WK voetbal in Qatar te boycotten en te over wegen of Turkije wel lid moet blijven van de NAVO; ook mede gezien de Turkse samenwerking met Rusland over de levering van Russische raketten.

Het is op z’n minst bedenkelijk dat er binnen de NAVO een lidstaat is die heult met de andere kant, die toch als vijandig wordt beschouwd.

Peter Dumoulin

