’EU aast op meer geld’

De huishouding in Brussel is zo duur dat ze elke keer weer wat verzinnen om de lidstaten geld af te troggelen. Er wordt gezocht naar meer inkomsten door het introduceren van een Europese belastingheffing. Ze zien niet alleen een melkkoe in het klimaat of e-auto's maar ook in het extra belasten van de CO2-handel. Straks loopt onze pensioenpot ook nog gevaar!

In de nieuwe coalitie zitten ook nog eens ’eurofiele’ partijen, die zich ongetwijfeld niet gaan verzetten tegen deze Europese belastingen. En de burgers van de lidstaten zijn de klos.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela