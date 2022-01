Het deugt niet als Nederland hulpmedewerkers betaalt die actief betrokken zijn bij terreur

Premium Buitenland

Massale onlusten in Kazachstan

De vlam is volledig in de pan geslagen in het immer stabiele Kazachstan, nadat met het nieuwe jaar de prijzen voor brandstof werden verdubbeld. Demonstranten probeerden overheidsgebouwen in te nemen en schuwden geweld niet, net als de ordetroepen. „Tientallen aanvallers zijn geëlimineerd”, zei een w...