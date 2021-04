Binnenland

Echtgenote Omtzigt: stuitende arrogantie van de macht

Ayfer Koç, de vrouw van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, is boos over de opmerking van demissionair premier Mark Rutte dat hij geen moment aan opstappen heeft gedacht. Rutte deed zijn uitspraak in de vroege vrijdagochtend, na een langdurig en voor hem penibel Kamerdebat over de kwestie-Omtzigt.