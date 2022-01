’Burgemeester aan de lijn’

Nadat een vriendelijke damesstem haar had doorverbonden hing de burgemeester van Niedorp aan de lijn. Hij had gehoord van het ongeluk en vroeg zich af hoe het haar ging? Veel verder dan eenlettergrepige woorden kwam mijn moeder echter niet, ze dacht dat ze in de maling werd genomen. Het ietwat eenzijdige gesprek ebde dan ook langer na dan dat het had geduurd.

Mijn moeder brak zich het hoofd over de vraag wie haar zo voor de gek had kunnen houden. Zij kon niet geloven dat een burgemeester ‘zomaar’ contact opnam. Tot ze resoluut de gemeente Niedorp belde, naar de burgemeester vroeg en vol ongeloof onmiddellijk zijn stem herkende. Alsnog ontstond een gesprek, begripvol en vriendelijk, waarin de burgemeester alle tijd voor haar nam en zelfs de toezegging deed dat ze ‘mocht bellen als er iets was’.

Nu, 16 jaar later valt mijn oog op één van de namen van de ministers in het nieuwe kabinet. Ik ken de man niet, maar wel zijn naam. Uit het verhaal van mijn moeder. Franc Weerwind is de nieuwe minister van Rechtsbescherming.

Marry Kramer, Nieuwe Niedorp