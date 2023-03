’Vlees- en zuiveltaks zal klimaat niet helpen’

Bekijk ook: Ambtenaren adviseren meer belastingen om klimaatdoelen te halen

De bpm is al a-sociaal hoog en Nederland is het enige land dat deze belasting heft. Verdubbeling daarvan getuigt van crimineel gedrag. (Waar zijn de beloften van het kabinet Balkende gebleven om de bpm in 2017 af te schaffen?). Bovendien hebben de zware fiscale lasten op de auto nimmer geleid tot minder gebruik. En hoe denkt de overheid hoe we ons straks over langere afstanden, zoals met vakanties, gaan verplaatsen als we massaal veroordeeld zijn tot de elektrische auto met een praktijk actieradius van 200-300 km en met een caravan erachter nog minder? Dan pakken we nog massaler het vliegtuig! Tel dan je winst maar eens uit!

Afgezien daarvan allemaal; het doet me denken aan de beschrijving op bl. 14 t/m 16 in het boekje ’1863, begin van twee banken’ uit 1963 ter ere van het 100 jarige bestaan van de Rotterdamse Bank. Daarin wordt beschreven hoe Nederland rond 1850 als agrarisch land de industriële revolutie had gemist en in grote armoede verkeerde. Alle eerste levensbehoeften waren (toen al) zwaar belast met belastingen en accijnzen, zoals op vlees, graan en brandstof.

Koning Willem 1 had de visie om fors te gaan investeren in industrialisatie en de kabinetten Van Hall en Thorbecke hadden op voorspraak van de koning de moed om allerlei invoerrechten, belastingen en accijnzen te verlagen dan wel af te schaffen. Toen kwam eindelijk ontwikkeling en welvaart langzamerhand tot stand. Deze materie zou verplichte kost moeten zijn voor de huidige politici om er vervolgens lering uit te trekken.

Het afbreken van onze huidige welvaartsstaat zal ongetwijfeld enige milieu- en klimaatwinst tot gevolg hebben, maar tegen welke prijs? Een enorme armoedeval?

Rob Vermeulen, Gouda