’Trek direct geel bij tijdrekken’

De roep om ’zuivere speeltijd’ bij het voetbal is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Afgelopen weekeinde was het weer raak en de ergernis voor de kijkers/toeschouwers is enorm.

Als je zo’n halve zool die op doel staat een bal ziet vangen en hij gaat er dan op de grond mee liggen kroelen: belachelijk. Als zuivere speeltijd bij veel andere (team-)sporten mogelijk is , waarom dan niet bij voetbal? Of de scheidsrechters moeten bij tijd rekken direct geel geven, want dan gaat het ook wel over.

J. Prins, Sliedrecht