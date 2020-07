Brief 3 ’Opgelicht via telefoongesprek’

Ik ben zelf opgelicht via de telefoon! Een beller deed zich voor als een medewerker van de fraude-afdeling van de ING-bank. Er werd gemeld dat er veel geld zou worden afgeschreven door een bedrijf uit de Oekraïne. En daarom moest ik mijn geld veilig stallen in een digitale kluis, zodat ik gevrijwaard zou zijn van diefstal. Na 10.000 euro te hebben overgeschreven, moest ik ze terugbellen. Dat heb ik gedaan met hetzelfde telefoonnummer waarmee ik ook gebeld werd. Toen werd me verteld dat ik opgelicht was. Nu kan ik fluiten naar mijn spaargeld voor mijn verhuizing naar een bejaardentehuis.

C.J. Dobbelstein, Vlaardingen

