’Commercie belangrijker dan veiligheid’

Werkelijk niets wat misgaat, wordt op een verantwoorde manier aangepakt.

Ook nu blijkt weer, nu we het land zo langzamerhand aan het volbouwen zijn met zonnepanelen, dat we nauwelijks hebben stilgestaan bij het feit dat hackers op eenvoudige wijze deze energievoorziening kunnen verstoren.

Commercie blijkt belangrijker te zijn dan de veiligheid en daar is in Nederland op vele terreinen helaas sprake van. Dat stop je niet door weer een onderzoekscommissie te benoemen, want dat kost veel tijd. Beschermingsconstructies zijn ’nu’ nodig en er moet daadkrachtig opgetreden worden, want allerlei onderwerpen komen hierbij in beeld, zoals kunstmatige intelligentie en jihadistische dreigingen.

M. van den Berg, Den Haag