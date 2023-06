’Turken in N.-Europa stemden veelal op Erdogan’

Een groot deel van de bevolking had wel anders gewild en de algemene tendens onder hen was om onder het juk van Erdogan vandaan te komen en de democratie weer te omarmen. Maar mede dankzij Turken die in de Europese landen woonachtig zijn en hen datzelfde gevoel van vrijheid kennelijk niet gunden werd het toch weer Erdogan. Zij stemden juist - om de verkeerde redenen- massaal op Erdogan.

Jan Muijs, Tilburg