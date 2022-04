De ondraaglijke lichtheid van Sophie Hermans & Co

Premium Voetbal

Keeperstrainer Oranje Frans Hoek verrast met lintje: ’Dit raakt me echt’

Even over negen komt Horinees Frans Hoek het Statenlogement aan de Nieuwstraat in Hoorn binnen. Zijn entree gaat gepaard met luid applaus van familieleden en vrienden die hem daar opwachten. Zij weten iets wat hij nog niet weet...