’Oude pensioensysteem was prima’

Deze was de afgelopen jaren erg laag en de pensioenfondsen moesten dus een veel grotere buffer geld hebben om aan de voorwaarden te kunnen voldoen. Dat het extreem goed ging met het geld dat werd belegd op de beurs daar mocht geen rekening mee worden gehouden en dat is raar. Deze hele operatie was veel simpeler opgelost als het totale vermogen van een pensioenfonds zou worden gedeeld door alle gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden. Dus gewoon elk jaar kijken hoeveel de totale pot geld is gegroeid en daar het beleid op aanpassen. Er had op deze manier al jaren gewoon geïndexeerd kunnen worden. Het geld klotst tegen de plinten bij de pensioenfondsen, alleen de manier van rekenen is achterhaald. Dat we nu het kind met het badwater weggooien is echt doodzonde. Het oude pensioenstelsel zorgde voor een prima demping van pieken en dalen. Die zijn we nu kwijt en daar gaan we nog veel ellende van krijgen.

Ronald Verhaar, Mijdrecht