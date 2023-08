’Yesilgöz prima lijsttrekker voor de VVD’

Ik heb daar drie redenen voor. Allereerst heeft ze de ervaring als gemeenteraadslid in Amsterdam, Tweede Kamerlid, staatssecretaris Economische zaken en Klimaat en niet te vergeten minister van Justitie en Veiligheid in Rutte IV. In die laatste rol, en dat is meteen de tweede reden, had ze prima plannen om de georganiseerde misdaad aan te pakken en was ze zelfverzekerd en doortastend. Tot slot is ze na een lange zoektocht een echte liberaal met gezonde ambitie en wil ze koste wat het kost de allergrootste partij worden. Frans Timmermans en consorten kunnen hun borst natmaken met deze opponent!

Bas Overmars, Amsterdam