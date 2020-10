Uitslag Stelling: Niveau onderwijs zorgelijk

Toch vinden de respondenten dat er in het onderwijs ook aandacht moet blijven voor zaken als burgerschap en lichamelijke opvoeding. Een deelnemer: „Taal en rekenen blijven de basis. Als dat niet voldoende op niveau is, dan werkt dat ook door in andere vakken.”

De meeste respondenten geloven niet dat school aantrekkelijker wordt voor leerlingen als de nadruk meer komt te liggen op rekenen en taal. Een reactie: „Ik krijg vaak de indruk dat de mindere aandacht voor taal en rekenen komt doordat het nou eenmaal ’minder leuk’ is.”

Dat het lees- en rekenniveau zo bedroevend laag is, komt volgens twee derde van de deelnemers niet door het lerarentekort. Een meerderheid denkt dat het komt doordat leraren zelf niet meer goed kunnen lezen en rekenen. Een deelnemer legt de bal bij de ouders: „Grote groepen kinderen worden thuis niet opgevoed, voorgelezen en basale zaken aangeleerd als veters strikken. Ouders denken dat de school de kinderen wel opvoedt, in plaats van onderwijst.”

Veruit de meeste stemmers zien het niveau van het onderwijs de komende tijd ook niet echt stijgen, als gevolg van de coronamaatregelen. Ook vindt maar een derde dat scholen goed inspelen op de corona-situatie. Iemand schrijft: „Ik kijk weleens mee met mijn kinderen. Het niveau is bedroevend. Dit gaat enorme achterstanden opleveren waardoor een verloren generatie ontstaat.”

Deze Kinderboekenweek is er ook aandacht voor het leesonderwijs. Bijna alle stemmers geloven dat het meer lezen van boeken de leesachterstanden kan wegwerken. Sommigen verwijzen hiermee naar de uitzending van Zondag met Lubach, waarin Arjen Lubach gehakt maakt van het zogeheten begrijpend lezen. „De nadruk ligt veel te veel op ontleden en dat is een marteling.” Sommigen verlangen terug naar de jaren tachtig, waarin je voor het examen tientallen boeken moest lezen. Deze stemmer heeft echter een tegengeluid: „Mijn plezier in lezen is compleet verpest omdat ik oninteressante, saaie literatuur moest lezen in drie talen. Dat is nooit meer goedgekomen”.

Een slecht plan vindt bijna iedereen het introduceren van de rekenmachine in het basisonderwijs. Zelf rekenen vormt de basis, zo vindt een deelnemer: „Hoe ga je met een rekenmachine iets uitrekenen als je de principes van het rekenen niet begrijpt?”

Verder zien veel respondenten ’terug naar vroeger’ als oplossing. „De kwaliteit daalt al sinds de invoering van de Mammoetwet (1968, red). Nu staan er alleen maar leraren voor de klas die slecht onderwijs hebben genoten.” Iemand anders schrijft: „Tafels leren, dictee en hoofdrekenen, net als vroeger.”

Uiteindelijk zal het bedroevende lees- en rekenniveau van kinderen funest zijn voor de Nederlandse economie, zo verwacht een grote meerderheid van de deelnemers. Iemand verzucht: „We hadden een van de grootste kenniseconomieën van de wereld, maar we zijn die kennis momenteel aan het weggooien”. Meer dan driekwart denkt niet dat het verhogen van de lerarensalarissen soelaas gaat bieden.