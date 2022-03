’Politiek zaait verdeeldheid met compensatieregeling’

Hierdoor zaait de politiek verdeeldheid in de maatschappij. En weten ze wel in het 'Haagse' wie deze mensen zijn met de laagste inkomens? Bij de toeslagenaffaire weten ze nog niet waar het geld naar toe moet! Om vervolgens met Rutte zijn woorden te spreken:We slaan deze (zwarte) bladzijde maar weer om! Hier in het noorden is er een ludieke actie van een pomphouder die 20 jaar bestaat. Benzine voor de prijs van toen 1,17 euro per liter, 1 uur tanken, filevorming dus!

Lucas Meijer,

Nieuwe Pekela