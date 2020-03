Duikboten in ons land bouwen

Vanzelfsprekend in Vlissingen bij de werf Saab-Damen. Er is daar reeds hoogwaardige kennis aanwezig en verschaft voor twaalf jaar werk en tevens voor de toeleveringsbedrijven ook al aanwezig in ons land. Het zou de politiek sieren als ze deze order inderdaad aan Nederlandse bedrijven gunt want onze minister-president Rutte heeft al diverse keren laten weten dat ons land defensieorders zou krijgen. Hij kan dat dan eindelijk waarmaken en die 3,5 miljard in eigen land besteden.

Maar wat ik niet snap is, waarom niet alle provincies dit voorstel ondersteunen.

Rob v.d. Broek,

Amstelveen