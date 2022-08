Premium Het beste van De Telegraaf

Omgekeerde Prinsjesdag met het volk centraal Politici zeggen ’Ik hoor wat u zegt’ en bedoelen ’lul maar raak’

Geachte Koning, of mag ik het als generatiegenoot houden op: Beste Willem-Alexander? Laten we het decorum, net als de Gouden Koets even parkeren, dat zit immers alleen maar in de weg. Beste Willem-Alexander, we gaan het dit jaar heel anders doen op Prinsjesdag. De troonrede houden we erin, want het is goed dat je een paar keer per jaar - vaker mag ook - het volk toespreekt. Er is al zoveel onzeker, laten we nu niet ook nog een discussie voeren over het nut van het Koningshuis. Jullie zijn er, we betalen jullie vorstelijk, spring uit die koets en zorg dat we elkaar weer vinden. Dit land snakt naar verbroedering. Alleen samen krijgen we Nederland misschien weer op koers.