’Mondkapjes in voetalstadion verplichten’

Het heeft twee voordelen. Je kunt juichen wat je wilt, alles blijft in je mondkapje. Ten tweede laat je het wel uit je hoofd om te juichen want dat wordt een benauwde toestand. Daarbij is het heel gemakkelijk te controleren via camera’s of de mondkapjes gebruikt worden. Zet er een boete op als dit niet gebeurt. He voordeel hiervan is dat mensen kunnen dichter bij elkaar staan.

Deli van der Bij

Lelystad