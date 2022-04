’Zorgen om winst Le Pen’

Waar hij vijf jaar geleden in de tweede ronde de linkse en gematigde kiezers massaal achter zich kreeg, is dat nu nog maar de vraag. De gele hesjes zijn hem nog niet vergeten en Le Pen spreekt hen aan met de belofte van koopkrachtbehoud. Wat we nu écht niet kunnen gebruiken is dat een openlijke Poetin adept en EU-hater als Le Pen straks aan de macht komt in het op één na belangrijkste land in de EU. Macron heeft het voordeel dat hij één veel betere debater is en dat zal ook straks de doorslag kunnen geven!

Bas Overmars, Amsterdam