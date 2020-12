’Verhoor toeslagenaffaire kostbare poppenkast’

Die ondervraging van betrokkenen is altijd een slechte poppenkastvoorstelling waarbij niemand uiteindelijk verantwoordelijk gesteld kan worden. Alles wordt op de ander afgeschoven. De enigen die er rijker en beter van zijn geworden, zijn de commissieleden zelf met deze tijdelijke mooie baantjes.

De slachtoffers staan echter met de kerst nog in de kou! Wordt het nu net zo'n trieste en ellenlange affaire als die van Groningen? Kunnen de slachtoffers nog jaren wachten op een fooi, zoals de Groningers, want als het er op aan komt, is de overheid is een slechte betaler.

Hieke van der Werff