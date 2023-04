Verbod op krimp Schiphol een zegen? ’Overlast zal blijven, open Lelystad Airport snel!’

Volgens de rechter heeft de Staat niet de juiste procedure doorlopen, voordat de overheid de krimp op Schiphol aankondigde. Voor de verlaging naar 440.000 vluchten per 2024/2025 is de Staat wel zo'n procedure begonnen. Wordt die alsnog doorlopen, dan zou het aantal vluchten mogelijk later wel omlaag kunnen.

En hopelijk gebeurt dat niet, stelt lezer Bekramer. „Klagers beseffen niet dat andere steden naast een centrale zelfs meer luchthavens dicht om zich heen hebben. Berlijn heeft er vier, Londen er zes, Brussel twee en Parijs heeft er bijvoorbeeld drie. De omwoners van deze steden zouden exact met hetzelfde verhaal zitten.”

Hybride2011 is het hiermee eens en noemt deze kwestie ’typisch Nederlands zeuren’: „Ik heb wereldwijd vele luchthavens bezocht en neem van mij aan, overal om luchthavens woongebieden en soms heel dicht op de start- en landingsbanen.”

Lelystad

Lezer Spraakwaterval begrijpt echt niet waarom Lelystad Airport nog dicht is. „Ja, opstijgende en landende vliegtuigen veroorzaken milieuschade. Maar of die vliegtuigen nu van Schiphol of van Lelystad vertrekken en aankomen maakt voor het milieu nik moer uit. Lelystad is blij met het nieuwe vliegveld en de omwonenden van Schiphol hebben minder geluidsoverlast. Een win-win situatie dus. Bovendien worden de ellenlange rijen op Schiphol dan behoorlijk ingekort. Nog een categorie blije mensen. En de belastingbetalers zijn content, omdat die investeringen in de nieuwe luchthaven toch nog goed benut worden.”

R_de Visser sluit zich hier volledig bij aan: „Waarom krimpen? Juist groeien en per direct Lelystad open en veel innovatie toepassen! Verzoek aan de klimaatactivisten om ten strijde te gaan in China, Rusland etc. Daar valt klimaatwinst te halen!”

Besten heeft een andere kijk op de situatie: „Van mij mag Schiphol krimpen indien nodig. Belangrijk voor ons is om te weten op welke vluchten ze willen gaan krimpen of schrappen en dat zijn voor zover bekend nou niet bepaald de meest populaire (vakantie)bestemmingen voor ons. Voorbeelden van waarop ze fors willen krimpen zijn bijvoorbeeld vluchten op Istanbul, Kiev, Belgrado, Boston, Taipei, Osaka en nog een aantal meer. Mensen die daar toch naar toe willen zullen voor een vlucht moeten kiezen vanaf een ander vliegveld in Nederland, België of Duitsland.”

Geen last

Een aantal lezers stellen dat zij behoren tot de groep die rondom de luchthaven woont en allesbehalve overlast ervaren. Zo zegt Tonny12: „Wij wonen vlakbij Schiphol en hebben nauwelijks last, eerder gemak. Wij zeggen: een zegen voor de economie en werkgelegenheid!”

NlisKapot vindt dat ook. „Ik woon in Amstelveen en heb nergens last van. Ik ben daar gaan wonen omdat ik graag reis en derhalve veel vlieg, dus dichtbij Schiphol zit. Wat mij betreft gaan we naar de 600-700.000 vluchten per jaar.”

Andere lezers benadrukken dat het fijn is dat bijvoorbeeld deze mensen geen overlast ervaren, maar dat er meer speelt. „Overlast van Schiphol wordt niet alleen in de directe omgeving maar tot ver daarvandaan gevoeld. Daarnaast spelen er ook massale gezondheidsklachten op. Dan moet wel worden gekeken of het recht op goedkope vakantievluchten daar tegenop weegt”, luidt een reactie.

Gewone burger

Appie1959 gaat door op deze goedkope vakantievluchten voor de ’gewone burger’. „De krimp gaat de gewone burger die op vakantie wil treffen. Het zal gepaard gaan met een prijsexplosie. Politiek en elite lachen erom, maar Jan die een keer op vakantie wil met het vliegtuig zal dat niet meer kunnen betalen.”

Lezer Wat een land is het met hem eens en noemt het verbod op de krimp: ’heel mooi’ aangezien het een economisch hoogstandje is dat moet draaien. „Dat de omwonenden last hebben is dan jammer, hadden ze er niet moeten gaan wonen.”

Brulaap probeert door middel van zijn eigen ervaring uit te leggen hoe vervelend het kan zijn: „Het ligt er aan welke baan wordt gebruik, vooral in de zomer hebben we last van vliegtuigen, vaak de hele dag. Ik woon vlak onder de aanvliegroute en dat is echt niet leuk meer. 18 uur per dag herrie en stank. Ik hoop dat vliegen zo duur wordt, dat bijna niemand het meer kan betalen.” Lezer Mtech is het eens. „Persoonlijk vind ik dat alle sectoren uitstoot moeten reduceren, dus ook Schiphol. Dat het ten koste gaat van banen is ook een logisch gevolg, echter worden banen als excuus gebruikt maar uiteindelijk draait het om het verlies van omzet.”

R1768 is het niet met Brulaap eens. „Het is maar goed dat de rechter er een stokje heeft gestoken. (Beperkte) krimp is misschien wel te begrijpen, maar doe dat gefaseerd. Schiphol zorgt voor ontzettend veel werkgelegenheid en draagt bij aan de Nederlandse welvaart. Alleen krimpen gaat de problemen van omwonenden niet oplossen. Ook met minder vluchten zal er geluidsoverlast zijn.”