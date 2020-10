Uitslag Stelling: Thuiswerker mist collega’s

Bijna 40 procent van de respondenten is momenteel aangewezen op de thuiswerkplek. Ruim de helft van alle stellingdeelnemers vindt het fijn om thuis te werken.

Een greep uit de voordelen die respondenten noemen: „Geen verjaardag vierende collega’s”, „Een muziekje aanzetten op het moment dat jij dat wilt”, „Lekker mijn eigen tempo en tijden volgen”, „Geen reistijd meer van vier uur per dag”, „Geen gezeur van collega's”. En: „In de kantoortuin kun je je echt niet concentreren, thuis wel”.

Die voordelen gelden niet voor iedereen. Burn-out ligt op de loer, zo blijkt uit onderzoek. Een mogelijke verklaring: „Mensen kunnen nu niet terugvallen op de deskundigheid van hun collega’s”. Een andere respondent: „Het zorgt voor extra frustraties. Het is heel lastig om mensen aan te sturen op afstand. Even iets opzoeken gaat lastig omdat je geen toegang hebt tot gegevens en collega’s reageren te laat op mails.”

Desondanks kunnen de meesten zich niet voorstellen dat je een burn-out krijgt van thuiswerken. Iemand noemt het ’verwend gezeur’. „Laten we vooral omkijken naar mensen in zorg, onderwijs en bouw. Die wel de deur uit moeten om te gaan werken met alle risico’s van dien.”

De meeste respondenten denken dat thuiswerken juist goed is voor de productiviteit. Een reactie: „Het is hartstikke leuk om je collega’s te zien, maar je werk schiet er natuurlijk niet mee op. Net als met bedrijfsbezoeken en congressen. Die zijn online echt prima te doen en een enorm grote besparing aan reistijd en kosten.”

Een reden voor die hogere productiviteit zou kunnen zijn dat dat thuiswerkers meer tijd overhouden omdat er geen reistijd meer overbrugd hoeft te worden, zo denkt een meerderheid. Een ander voordeel, aldus de meeste stemmers, is dat veel banen zo blijkt prima thuis gedaan kunnen worden.

Een nadeel is volgens velen wel dat er een grote kans is op communicatiestoornissen. Daarbij vinden de meesten het lastig om gemotiveerd te blijven met thuiswerk. Het antwoord op de vraag of het gebrek aan perspectief in de coronacrisis de deelnemers parten speelt, laat een verdeeld beeld zien. De ene helft vindt van wel, de andere helft niet. Iemand schrijft: „Een stip op de horizon zou fijn zijn. Ik zit al meer dan een halfjaar thuis. Ik verlang zo naar een dag op kantoor. Maar ik ben ambtenaar, dus vast een van de laatsten die straks weer mag.”

Respondenten noemen het niet zien van collega’s als grootste nadeel van thuiswerken. Het op een na belangrijkste nadeel vinden zij het niet kunnen scheiden van werk en privé. „Maar denk ook eens aan de alleenwonenden”, zegt een deelnemer. „Zij zien alleen maar de buren en mensen in de supermarkt.”

De omstreden pleerolsubsidie die de bonden hebben afgedwongen bij de overheid ter compensatie van de kosten voor koffie, stroom en wc-papier zouden de meesten wel algemeen ingevoerd willen zien. Een deelnemer reageert: „Graag de stookkosten vergoeden. Wij moeten elke dag een grote kamer in huis extra verwarmen. Dat gaat nu aantikken.”