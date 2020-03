Brief 1 ’Open ziekenhuis Emmeloord weer’

Ook in Emmeloord staat zo een prachtig klein ziekenhuis die de afgelopen jaren voor van allerlei zaken wordt gebruikt, behalve voor de zaken waar dit gebouw eigenlijk voor bedoeld is, namelijk zieken helpen in hun eigen omgeving. Nog steeds is dit ziekenhuis uitgerust met alle benodigdheden. Als ik ’s avonds met mijn hondje een rondje om dit ziekenhuis loop, zie ik in dit hele gebouw dat alles donker is. Een gemiste kans jammer nu het erop aan komt en men alle plaatsen zo goed zou kunnen gebruiken.

Mevr. L. Volken, Emmeloord

