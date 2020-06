’Maandagavond rouwen om verlies vrije woord’

Veronica Inside met Johan Derksen zal maandagavond niet te zien zijn. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het schrappen van de slotuitzending van Veronica Inside vertaalt volgens Hummie van der Tonnekreek hoe het gesteld is met het vrije woord in Nederland. ,,Laten we maandagavond de zender op zwart zetten en wenen en rouwen om het verlies van de vrijheid van meningsuiting.”