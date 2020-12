Fake-diversiteit is onversneden racisme

’De revolutie is als Saturnus: ze eet haar eigen kinderen op’, zei girondijn Pierre Vergniaud voordat hij in 1793 onder de guillotine belandde. De geschiedenis bewijst zijn gelijk. De woke-revolutie is geen uitzondering. Het antiracisme dat zich van raciale discriminatie bedient, vermeerdert het onrecht dat het wil bestrijden. Mensen raken beschadigd.