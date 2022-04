’Cum laude afschaffen zorgt voor middelmatigheid

„Met het afschaffen van deze erkenning doe je excellente studenten tekort. Het lijkt wel of we in Nederland telkens de lat lager leggen zodat zoveel mogelijk mensen afstuderen”, stelt Serendipity. Het gaat volgens Niek om een ’echte zesjes mentaliteit’.

"Wat is er in 's hemelsnaam mis met prestatiedruk?"

Marinka2019 windt er ook geen doekjes omheen en zegt: „Wat is er in 's hemelsnaam mis met prestatiedruk? Hadden we maar wat meer prestatiedruk, dan hadden we meer gekwalificeerd personeel in dit land in plaats van al die functioneel analfabeten.” Met de afschaffing van het cum laude programma ’vermorzel je de uitdaging voor veel studenten die juist extra gemotiveerd zijn’, meent Axel Terpstra.

„Je bent niet verplicht om cum laude na te streven, dus wat is het probleem? Ik blijf hopen dat artsen zo goed mogelijk willen presteren, zowel tijdens als na de studie. Dat mag beloond worden met cum laude en met een goed salaris”, schrijft andre_van_rossum. En Marie denkt wel te weten waar dit plan vandaan komt: „Duidelijk door een aantal jaloerse grijze VU muizen bedacht.”

"Hecht geen waarde aan cum laude"

Een enkeling vindt het afschaffen geen probleem, zo lijkt het: „Hecht geen waarde aan cum laude, heel het konningshuis is cum laude geslaagd. Je kunt een knap koppie hebben maar dat maakt je nog niet geschikt bv voor arts,” stelt Tin.

Paranormal Investigator schrijft: „Zou de prestatiedruk wegvallen als cum laude afgeschaft wordt? Wie gelooft dat? Het lijkt mij belangrijk dat je in de geneeskunde geen of zo min mogelijk fouten maakt, dus de druk blijft er tijdens de studie gewoon op staan.”

Onlanden schrijft: „De slimste is niet altijd de beste en de beste is niet altijd de slimste. Theoretische intelligentie is iets anders dan praktische of creatieve intelligentie. Resultaten zijn maar een momentopname. Cijfer fetisjisme bevordert de tweedeling binnen de maatschappij. Doe wat je leuk vindt en probeer daar goed in te worden.”