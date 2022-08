We kunnen niet zonder kernenergie

Beide landen zitten nu in de problemen. Duitsland kan de steenkolen niet aangesleept krijgen en Zweden vreest stroomuitval in de winter. Zweden vraagt zich af of het een ontwikkelingsland is geworden. Duitsland, de haperende motor van de Europese economie, heeft genoeg van de groene droom. Zweden is nu begonnen met nieuwe kerncentrales, in Duitsland gaan stemmen op om ze langer open te houden. Wij moeten niet dezelfde fout maken als beide landen.

André van Rossum,

Doesburg