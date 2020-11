’Belangrijk dat een straf herkenbaar is’

Geweld tegen mensen die de samenleving dienstbaar zijn, leeft enorm onder politiemensen. Het maakt wat los als is bewezen dat iemand jou of je collega bij het hanteren van de rechtsregels heeft belaagd en je vervolgens ziet dat die persoon er vanaf komt met een taakstraf, een waarschuwing, een beperkte geldboete of soms helemaal geen straf. Dat vinden we onacceptabel.