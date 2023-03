’Randstad bepaalt niet de politiek’

Namelijk dat onomstreden is bewezen dat de randstedelingen in het Westen niet de politiek bepalen in Nederland. Zij gaan er vanuit dat zij weten wat goed is voor Nederland. De agrarische ondernemingen hebben meer affiniteit met de natuur dan de stedelingen. De boeren hebben altijd opengestaan voor innovatie, daar hebben zij ook aan voldaan maar het drammen met milieumaatregelen door de milieugroeperingen stuit hen tegen de borst. Als alle groeperingen in Nederland samen in redelijkheid met elkaar in gesprek gaan, zie ik het nog niet zo somber in. Veel wijsheid toegewenst.

F. van Berkel, Tilburg