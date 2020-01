Uitslag stelling: ’Geld wegzetten voor huis’

Maar bijna alle respondenten verwachten dat binnenkort meer banken zullen volgen met het verlagen van de rente naar nul. Topman Kees Dijkhuizen van de ABNAmro heeft verzekerd dat de rente voor mensen met minder dan een ton op de bank niet negatief zal worden. Slechts een vijfde van de stemmers denkt dat hij zich aan die belofte zal houden.

Dat mensen met meer dan 100.000 euro op hun rekening misschien wel moeten betalen voor het stallen van hun geld, vindt bijna driekwart van de respondenten oneerlijk. ,,Ik snap alleen niet waarom je een ton aan spaargeld zou willen aanhouden. Zoveel geld beleg je toch?”, zo meent één van hen. ,,Ik heb als zelfstandige een ton gespaard voor mijn oude dag. Dat is echt niet veel, zeker als je bedenkt dat je ook nog een keer bestolen wordt door de overheid met de vermogensrendementsheffing.” Een andere respondent noemt de overheid dan ook ’de grootste dief van ons spaargeld’.

De meesten vinden het geen goede ontwikkeling als spaarders met hun geld gaan beleggen, om er toch meer rendement uit te halen. Zo zegt een tegenstander: ,,Beleggen is niet verstandig voor de kleine portemonnee, zeker als je het geld op korte termijn nodig zou moeten hebben.” Ook vinden ze het niet een goede ontwikkeling dat het nu ‘goedkoop’ is om geld te lenen, bijvoorbeeld voor een huis.

Velen zijn niet verbaasd dat Nederlanders meer geld op hun spaarrekeningen hebben staan, dan in 2012, toen de rente nog wel op niveau was. ,,Je moet wel sparen, want nu moet je geld meenemen als je een hypotheek wilt”, luidt een verklaring.

Een meerderheid gelooft wel dat spaargeld veilig is bij de bank. Een enkeling denkt daar anders over: ,,Je doet er het verstandigst aan het geld thuis te bewaren in een kluis. Of om te zetten in baar zilver of goud. En je geeft dit uiteraard niet op aan de belasting.” Nog een advies: ,,Reken alles contant af, zodat het buiten het zicht blijft van de overheid.” Iemand roept ook op tot protest tegen de banken. ,,Laten we allemaal ons geld opnemen. Dan raken de banken failliet en is dit probleem opgelost.”

Één van de respondenten heeft het nooit zinvol gevonden om te sparen en is juist blij met de huidige situatie van de lage rente. ,,Ik leef al jaren zonder een cent op de bank en ik heb alles. In het verleden kon ik onbeperkt geld lenen en door de gierende inflatie goedkoop aflossen. Mijn huis is steeds meer waard en met overwaarde als borg, kan ik nu lekker goedkoop lenen. ’Live now, pay later’, is mijn motto al vijftig jaar lang.”

Bijna iedereen verwacht dat de rente op spaarrekeningen nog wel even zo laag blijft. Toch zien sommigen het systeem van goedkoop lenen en lage rente ook misgaan. Één van hen noemt het een ’gevaarlijke bubbel’ in deze economie. Een ander gelooft dat bij het stijgen van de rente toch heel veel mensen failliet zullen raken.

Als alternatief voor sparen bij een bank noemen de meesten geld investeren in de eigen woning om deze te verduurzamen of toch het geld in de spreekwoordelijke oude sok stoppen.