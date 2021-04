’Verbod op houtstook gaat te ver’

Terwijl er 450 miljoen euro subsidie gepompt wordt in een houtgestookte elektriciteitscentrale in buurgemeente Diemen. Deze centrale moet duizenden huizen in Amsterdam voorzien van warmte, want deze huizen moeten van het gas af.

Toch blijven mensen als Frans Timmermans, Diederik Samsom, Sigrid Kaag en Jesse Klaver zich afvragen waarom de Nederlander niet warm loopt voor de energietransitie. Misschien ligt hier hun antwoord. De multinationals en hedgefonds de lusten en de gemiddelde burger de lasten.

Henk Nijboer,

Wolvega