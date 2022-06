Brief 3 ’Stikstofmodel deugt niet’

Hebben wij door de oorlog in Oekraïne dan niets geleerd? En dat door plannen die alleen op de tekentafel een vermeend stikstofoverschot aangeven. In WNL zei presentator Rick Nieman dat er een model naast de werkelijke natuur was gelegd en dat het er 100% naast zat. Ja, zei minister Van der Wal, wij gaan volgend jaar in de natuur kijken. Dit hele beleid is gebaseerd op theoretische modellen die nooit met de werkelijke natuur zijn getoetst. Dit is toch niet te geloven? En bij de eerste vergelijking bleek het model niet te deugen. Bovendien is de industrie ongemoeid gelaten. Neem bijvoorbeeld Tatasteel en het hele Botlekgebied.

J. Amstreeg, Borculo

