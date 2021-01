’KLM van groot belang’

Als je alleen al naar de werkgelegenheid kijkt zou dat een reden zijn om de KLM te behouden. Op Schiphol werken duizenden mensen en dan praat ik nog niet eens over de indirecte werkgelegenheid. Heel goed dat minister Hoekstra er gelukkig anders over denkt. Als we de coronacrisis te boven zijn zal er voor de KLM weer voldoende werkgelegenheid zijn want zakenmensen en vakantievierders staan dan weer in de rij om met de KLM over de wereld te vliegen. Het gevolg zal zijn dat KLM dan in de gelegenheid zal komen om de schulden aan de overheid terug te betalen.

Bij het uitblijven van steun aan KLM is de kans groot dat dit bedrijf failliet gaat en dan zal het de belastingbetaler veel meer geld gaan kosten want al die duizenden ontslagen werknemers zullen toch een uitkering moeten krijgen.KLM is een bedrijf om trots op te zijn en moet koste wat het kost in de lucht blijven.Uiteindelijk is dat het beste voor ons land.

Gerard Rood, Stede Broec