’Verantwoordelijken moeten aftreden’

Ongekend Onrecht, dat is de titel van het uitgebrachte rapport over de toeslagenaffaire waarbij tienduizenden ouders werden bestempeld als fraudeur. Snoeihard, onvoorstelbaar en onherstelbaar!

Het Openbaar Ministerie vervolgt niemand van de belastingdienst, omdat deze ambtenaren eerst immuniteit hebben afgedwongen bij het OM voordat men overging tot het verstrekken van informatie. Hoofdrolspeler Asscher tweet ’sorry’, gaat over tot de orde van de dag en blijft op zijn pluche zitten.

Hoofdrolspeler Wiebes laat weten dat het niet de bedoeling van het uitgebrachte rapport is dat er iemand zou moeten opstappen. Hoofdrolspeler Rutte laat lachend weten dat opstappen geen recht zal doen aan een oplossing van de problemen en ook Snel is al afgetreden om deze kwestie.

Dan snap je de gevolgen niet of je wilt het niet snappen, want buiten financiele compensatie hebben de meeste slachtoffers ’levenslange’ restproblemen over wat ze hebben moeten meemaken.

Nadat Snel is afgetreden zijn de problemen blijven voortduren en deze werkwijze zit ook ingebakken bij de huur-/zorgtoeslagen, UWV en bij de gemeenten.

Onder de paraplu van de ’Ruttedoctrine’ behandelen we de burgers als minderwaardig, nemen de rechten af en beinvloeden de rechtspraak zodat alle instrumenten voor de burgers zijn afgepakt, waardoor de menselijkheid is verdwenen.

Geef ook hier alle betrokkenen het stempel ’opzet grove schuld’, vanwege hoe men burgers behandelt en neem ook alles af, geen riant wachtgeld noch betaalde rechtsbijstand en geen vriendenbaantjes meer. Laat ze voelen wat al deze slachtoffers al soms 10 jaren voelen.

Hoezo niet aftreden, hoezo niet vervolgen!

J. van der Meeren, Eindhoven