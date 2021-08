Branden geen lokaal probleem

We hebben onze mond vol over het verlagen van de CO2-uitstoot. Multinationals, auto’s en boeren worden hard aangepakt. Maar we laten Turkije, Griekenland, Italië enzovoorts min of meer in de steek als het om ’hun’ bosbranden gaat. En Siberië al helemaal.

Terwijl het niet alleen hun probleem is. De CO2-uitstoot daar is van invloed op het klimaat hier. Europa zou honderden miljoenen moeten steken in de aanschaf van blusvliegtuigen en -helikopters, die in alle uithoeken en verder hun diensten zouden moeten verlenen.

Bosbranden zijn een Europees probleem, geen landelijk, tenzij je denkt dat de CO2-uitstoot plaatselijk blijft hangen. Tenzij je denkt dat de overstromingen in Limburg een lokaal probleem zijn. Ieder zinnig mens weet wel beter.

Dizzy de Wijngaert,

Den Haag