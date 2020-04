’Mensen laten zich niet de wetten voorschrijven’

Ga maar eens een stukje wandelen of loop eens door een winkelstraat. En dat gebeurt bewust, want ze laten zich nu eenmaal de wetten niet voorschrijven. Deze mensen zijn de vriendjes van het coronavirus en daarmee de vijand van de goedwillenden. Als je de zaak gaat downscalen wordt dat waarschijnlijk nog erger en komen er nog veel meer vriendjes bij. De virusjes wrijven zich nu al in de zuignapjes.

Lieve vriendjes, als jullie nou voor mij de regels niet in acht willen nemen, doe het dan voor die duizenden strijders in bv. de ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Deze mensen worden elke dag met meer leed geconfronteerd dan jullie in je hele comfortabele leven ooit zullen meemaken. Die komen dagelijks thuis met de hele ballast aan traumatiserende ervaringen op de ic’s. Doe het uit medeleven voor de duizenden nabestaanden. Dan pas kunnen wij jullie in je waarde laten.

Wim Wiertz