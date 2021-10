Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Gokreclames ’Hoe goed uitbreiding is, is politieke vraag’

Door Frank Volmer Kopieer naar clipboard

Frank Volmer

Het is haast onontkoombaar dat er reclame wordt gemaakt voor gokken. De vraag hoe goed het is dat daardoor meer spelers op de markt komen, is volgens STER-directeur Frank Volmer een politieke kwestie. „Jarenlang is de overheid bezig geweest te komen tot het beleid dat nu ingaat.”