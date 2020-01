’We leveren ons steeds meer over aan China’

Het is alom bekend dat China, dat zich van octrooien niks aantrekt, niet schroomt om nieuwe technologieën tot op het bot te onderzoeken om vervolgens met in het westen opgeleide academici er nog een extra dimensie aan te geven en er een eigen succesvol exportproduct van te maken.

Dat gebeurde in het verleden o.a. met de door een Duits consortium ontwikkelde Maglevtrein. De Duitsers hadden voor dik 10 miljard in onderzoek erin gestoken. Hun echte eerste opdracht kwam vanuit China om een spoorlijn tussen Peking en een vliegveld verder weg aan te leggen. Siemens en het consortium hoopten op vervolgopdrachten. China reageerde met te stellen; we hebben zelf in het westen goed opgeleide ingenieurs en gaan die technologie in eigen land verder uitrollen.

We leveren ons steeds meer over aan de toenemende economische macht van China, waardoor Chinese bedrijven met behulp van overheidssteun in staat zijn om goedkoper elektrische bussen aan bv Nederland te leveren.

Ger Lemmens, Valkenburg