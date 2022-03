De Kwestie: ’Is de energievoorziening wel op orde?’

— Door de oorlog in Oekraïne en de strubbelingen rond Russisch aardgas schieten de energieprijzen door het dak. Minister Jetten (Klimaat en Energie) zegt de situatie rond de energievoorziening goed in de gaten te houden en pakt door op ’duurzaam’. Zo moet windenergie in 2030 de grootste elektriciteitsbron zijn. Maar daar zijn we vandaag en morgen niet mee geholpen. Doet Nederland genoeg om de energiezekerheid te waarborgen, of zitten we straks in de kou en in het donker? Suzanne Kröger en Cyril Widdershoven kruisen de degens.