Ombudsman: In gesprek met Flevoland

Van woensdag 22 september tot en met vrijdag 24 september sta ik met mijn collega's klaar om in gesprek te gaan met inwoners, medewerkers van (overheids)instanties en bestuurders. Tijdens deze provincietour horen we namelijk graag van u wat er in Flevoland speelt tussen de inwoners en de overheid. Waar gaat het mis? En wat gaat er goed? We helpen u graag op weg en daarom bent u van harte welkom om bij ons langs te komen.

Vanuit onze pop-up keuken vertellen we wat we voor u kunnen betekenen. Ook kunt u hier kennismaken met de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Schuif gerust bij ons aan de keukentafel in Emmeloord, Urk, Swifterbant, Dronten, Lelystad, Zeewolde of Biddinghuizen. Hier kunt u terecht voor vragen over het werk van de ombudsman, om een vraag te stellen of een probleem met de overheid aan ons voor te leggen. Bekijk hier op welke tijden en locaties u ons vindt: www.nationaleombudsman.nl/flevoland.

De Nationale ombudsman staat klaar voor iedereen die een probleem heeft met een overheidsinstantie en er samen niet uitkomt. Bent u bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer en heeft u hulp nodig van de gemeente?

Of gaat het mis tussen u en het UWV, de Belastingdienst of de politie? Wij helpen u dan graag verder. Maar ook als u eigenlijk niet weet waar u terechtkunt met uw vraag over de overheid: dan verwijzen we u graag door naar de instantie die u verder kan helpen.

Naast onze aanwezigheid in de pop-up keuken bezoeken we elke dag verschillende (overheids)instanties die veel contact hebben met inwoners van Flevoland. Hun medewerkers kunnen daarom goed vertellen wat er in de provincie speelt. Zo gaan we onder andere langs bij ZamenEen: een samenwerking tussen burgers, ondernemers en (lokale) overheid in Dronten waarin de aanpak van eenzaamheid centraal staat.

En bij Het Vraaghuis waar vrijwilligers en professionals onder één dak samenwerken om inwoners uit Zeewolde zo veel mogelijk in één keer (op weg) te helpen. Verder ga ik als Veteranenombudsman langs bij Stichting Veteranen Lelystad.

Mijn collega’s en ik kijken ernaar uit u te ontmoeten in Flevoland! Kunt u niet bij ons langskomen en heeft u een probleem met een overheidsinstantie? En komt u er met hen niet uit? Dan kunt u ons ook gratis bellen op 0800 – 33 55 555. Of kijk bijvoorbeeld op de site www.nationaleombudsman.nl.