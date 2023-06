’Verwarde mensen risico burger’

Dat dit tot gevolg heeft dat er mensen worden verwond of erger is een feit geworden. Zie de fatale steekpartij in de Albert Heijn in Den Haag. Echter de oorzaak van dit fenomeen wordt altijd achteraf uitgezocht terwijl dit al lang bekend is. Korting op diverse sectoren van de zorg met als gevolg dat de politie ervoor opdraait en die zijn er niet voor toegerust. Wanneer dit niet stevig wordt aangepakt is het op straat begeven een groter risico geworden.

Peter Borst, Beverwijk